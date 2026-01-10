A.B.İ.’de samimi ve güçlü bir anlatım var

atv'de izleyiciyle buluşmak için gün sayan, yapımına OGM Pictures'ın imza attığı A.B.İ. dizisinde Melek karakteriyle ekranlara dönmeye hazırlanan Asude Kalebek, yeni projesini ve rolünü anlattı. Kalender, "Melek, zeki, dürüst ve duygularını bastırmadan yaşamayı seçen bir karakter. Ayakta kalmayı biliyor ama bunu sertleşerek değil, kendisi olarak yapıyor. Hayatta en çok güvendiği kişi abisi Doğan. Onun gibi başarılı bir cerrah olmak en büyük hayali. Aynı zamanda babasının üzerindeki baskısından kurtulmak ve kendi ayakları üzerinde durmak istiyor; bu yolculukta hayatla gerçek anlamda yüzleşiyor" ifadelerini kullandı.

'KENDİMLE KARŞILAŞTIM'

Genç oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Melek'in net hedefleri ve güçlü bir iç pusulası olması beni çok etkiledi. Kırılganlığını saklamadan yoluna devam edebilmesi, düştüğünde bile vazgeçmemesi... Senaryoyu okurken bazı anlarda kendimle karşılaştım. Hikâyenin dünyası ve karakterlerin derinliği bu bağı benim için daha da güçlendirdi."

AİLE BAĞLARI, HAYALLER

Kalebek, "İzleyiciyi duygusal olarak içine çeken bir hikâye bekliyor. Aile bağları, bireysel hayaller ve hayatta kalma mücadelesi iç içe ilerliyor. Samimi, güçlü ve katmanlı bir anlatım var" dedi. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerinde yer aldığı A.B.İ. dizisi, etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile salı ak



SÜRPRİZLERLE DOLU

DİREN Polatoğulları A.B.İ. dizisindeki rolüyle ilgili samimi açıklamalar yaptı. Polatoğulları, "Bu rolü kabul ederken beni en çok etkileyen şeylerden biri senaryo oldu. Senaryonun çok iyi bir üslubu ve kimliği vardı. Tabii ki bir de yapım şirketimiz. Zaten uzun yıllardır bir aradayız, çok iyi anlaşıyoruz, birbirimizi seviyoruz. Oyuncu kadrosu gayet iyi, hepsi çok sevdiğim arkadaşlarım" dedi. Oyuncu, canlandırdığı Behram karakteriyle ilgili de şunları söyledi: "Yaşayan ve derin bir karakter. Hisli ve altyapısı çok kuvvetli." Polatoğulları, "Çok sürpriz var. O yüzden salı günü ekranlarda görüşüyoruz" diyerek izleyicinin merakını artırdı.