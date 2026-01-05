Takıntılı hayranlara 6 yıl hapis istemi

Ünlü oyuncu Cemre Baysel'in başı takıntılı 2 hayranı tarafından geçtiğimiz şubat ayında derde girmişti. Baysel, Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde dizisinin setinde karavanda olduğu sırada, şüpheliler Emirhan G., ve Murat S., oyuncuyu sette takip edip izlemeye başladı. Şüpheliler, Baysel'in annesi Fatime Baysel'e ait ele geçirdikleri telefon numarasını aradı. Emirhan G. ve Murat S., oyuncu Baysel'in annesine telefonda, sette olduklarını Cemre'yle fotoğraf çektirip görüşmek istediklerini söyledi.

Fatime Baysel durumu kızına bildirirken şüpheliler Cemre Baysel adına sete 18 adet yemek sipariş etti. Baysel yemekleri iade ederken, şüphelilere ait telefon numarası set çalışanları tarafından aranıp şahıslar yakalandı. Set çalışanları ve şüpheli Emirhan G. ve Murat S. arasında tartışma başladı. Cemre Baysel'in şahıslar hakkında şikayetçi olması üzerine Emirhan G. ve Murat S., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerin ardından adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüphelerin beyanlarında birbirini suçladıkları anlaşılsa da şüphelilerin iştirak halinde suçu işledikleri kaydedildi. Şüpheliler hakkında 'ısrarlı takip', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçlarından 6 yıl hapis istemiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Mahkeme önümüzdeki günlerde görülecek.

'OLAYDAN HABERİM YOK!'

Emirhan G., savcılıktaki ifadesinde, sette arkadaşı Murat S. ile karşılaştığını, telefonunu istediğini, kiminle görüştüğünü bilmediğini ifade etti. Bir süre sonra gelen telefonla Cemre Baysel ve yakınlarını neden aradıklarının sorulduğunu, olaydan haberdar olmadığını söyledi.