Tantuni ve ıslak hamburger

Avrupa'da en ünlü Türk lezzetleri olarak bilinen kebap, döner ve kokorecin tahtı sallantıda. Fransa'da Türk mutfağına yönelik ilgi, kebap, döner ve kokoreç dışında bu kez tantuni ve ıslak hamburgere yöneldi. Türkiye'nin iki ikonik sokak lezzeti sıralamasında en üstte yer alan tantuni ve ıslak hamburgerin satış noktalarında uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Fransızların 'street-food' (sokak yemeği) alışkanlıklarına giren bu iki lezzet, orijinal tariflerine sadık kalınarak sunuluyor. Özellikle akşam ve gece saatlerinde açık olan satış noktalarında, yerel halk Türk sokak lezzetlerini denemek için sıraya giriyor.
HEM HIZLI HEM EKONOMİK
Türkiye'deki 1970'li yılların tezgah kültüründen esinlenilen konsept, tüketiciler için hem ekonomik hem de hızlı bir alternatif olarak değerlendiriliyor. Yatırımcılar ve gastronomi uzmanları da Türk mutfağının yurt dışındaki algısının 'kebap' sınırlarını aştığını belirtiyor. Islak hamburgerin 4,5 Euro bandındaki erişilebilir fiyatı ve tantuninin hızlı tüketim yapısı, bu ürünlerin Fransa'daki popülaritesini artıran temel unsurlar arasında yer alıyor.