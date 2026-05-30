Tarihi kulede sanatsal şölen

Antalya Fashion Week, 2–4 Haziran tarihleri arasında 9. kez moda severlerle buluşacak. Etkinlik Rusya
, Kazakistan
ve Dubai
'den tasarımcıların da katılımıyla uluslararası boyuta taşınacak. 3 gün boyunca ünlü tasarımcıların defileleri ve farklı etkinliklerle dikkatleri üzerine çekecek olan AFW 2026'nın kapanış defilesi ise sanatsal bir şölene dönüşecek. Roma
dönemi anıtı Hıdırlık Kulesi'nde gerçekleştirilecek Cihan Nacar defilesinde 35 manken yer alırken, defile, Sonat Coşkuner şefliğindeki Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı Senfoni Orkestrası'nın Vivaldi eserleri eşliğinde sergilenecek.