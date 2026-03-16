‘Tarihi rekorlar kırıyoruz’

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Darülaceze'de düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Karadağlı, "Darülaceze benim için çok önemli, çünkü yönetim kurulundayım. O yüzden burada olmak benim için ayrı bir onur. Sevenlerimle fotoğraf çektiriyorum, oturup sohbet ediyoruz. Çok keyifli bir ortam oluyor" dedi. Hem sanat sahnesinde hem de bürokratik görevinde yoğun bir tempo içinde olduğunu söyleyen Karadağlı; Devlet Tiyatroları'nın son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını belirterek sözlerine devam etti: "Şu anda çok iyi gidiyor. Devlet Tiyatroları son yıllarda olmadığı kadar gündemde, 75-76 yıllık tarihimizde rekorlar kırıyoruz. Oyunlarımız çok iyi, repertuarımız güçlü. Ben gelmeden önce 11 ödül almıştık. İlk yıl 59 ödüle çıktı, ikinci yıl ise 109 ödüle ulaştı."