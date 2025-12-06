Tarihin içinden sürükleyici bir macera

Senaryosunu Kamuran Süner ve Zeynep Süner'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin üstlendiği 'Efes'in Sırrı', çocuklara merak ve keşif dolu bir yolculuk sunuyor.

Efes Antik Kenti'nin büyülü atmosferinde geçen 'Efes'in Sırrı', içine kapanık bir çocuk olan Tuna'nın, gizemli bir şekilde yeniden çocukluğa dönen bir grup arkeologla yollarının kesişmesini ve bu olayla başlayan macerayı anlatıyor.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, 16 Ocak'ta vizyona girecek filmde; Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gamze Karta, Emir Berke Zincidi gibi isimler var.