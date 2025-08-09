Tatlıtuğ’dan yardım çağrısı

İşadamı Halit Yukay, 4 Ağustos'ta saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait 'Graywolf' isimli tekneyle denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı ancak aramalardan sonuç alınamadı.Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor. Çalışmalar 5'inci günde devam ederken, arama çalışmalarına Yukay'ın arkadaşı, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte dalış yapan Tatlıtuğ'un, dronla havadan da arama yaptığı öğrenildi. Olay günü oyuncuyla telefonda görüşen Yukay'ın, Bozcaada'daki ailesini alıp, Yunanistan'da tatil yapan Tatlıtuğ Ailesi'nin yanına gitmeyi planladığı öğrenilirken, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yardım çağrısı yapan Tatlıtuğ paylaştığı haritada işaretlediği bölümde keşif çalışması yapılmasını isteyerek, şunları söyledi: "Herkese iyi sabahlar. Bildiğiniz üzere bundan 4 gün önce sevgili kardeşim Halit Yukay'ın Yalova'dan saat 15.30'da avara olup, Bozcaada istikametine doğru giderken, elim bir kaza sonucu ortadan kaybolmasının 4'üncü günü, hatta bugün 5'inci günün sabahındayız. Çok kritik saatlere girdik. Buradan bölgede yaşayan herkese naçizane çağrım, işaretlediğim bölgede, dediğim gibi sabah 5'ten itibaren arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede. Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve tüm sivillerin yardımına ihtiyacımız var. Bu işaretli bölgede imkanı doğrultusunda keşif yapmaları, varsa bir ipucu ve bilgi vermeleri için buradan sessiz çağrımdır."