Tekfurun cezasını İmparator verdi

İmparator'un daveti üzerine Nilüfer Hatun, Fatma Hatun ve alplarıyla birlikte Armodies'e giden Orhan Bey, İmparator tarafından "Hoş geldiniz" sözleriyle karşılandı. Ancak Orhan Bey, misafirine pusu kuran tekfurun da orada olduğunu görünce rahatsızlığını dile getirdi. Bu tepki üzerine İmparator, hiç tereddüt etmeden tekfuru infaz etti.



Orhan Bey bu hareket karşısında, "Şerefli bir düşmanım olduğu için müteşekkirim." sözleriyle İmparator'a karşılık verdi. Toplantı sırasında İmparator'un Nilüfer Hatun'un kardeşi Dafne'yi takdim etmesiyle duygusal anlar yaşandı. Yıllar sonra birbirine kavuşan iki kardeş gözyaşları içinde sarılarak hasret giderdi. Dafne, Orhan Bey'e dönerek, "Sizi görünce ablamın neden tüm geçmişini sildiğini anladım." dedi. Orhan Bey ise, "Tüm geçmişini değil, size olan sevgisini hâlâ koruyor." diyerek karşılık verdi. Sahne, hem duygusal yoğunluğu hem de diplomatik gerilimiyle bölüme damgasını vuran anlardan oldu.



Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan altıncı bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.