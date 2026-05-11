Teknoloji devine 15 milyon dolarlık tazminat davası

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, teknoloji markası Samsung'a 15 milyon dolarlık tazminat davası açarak hukuk mücadelesi başlattı. Dava dilekçesinde yer alan iddialara göre Samsung, geçtiğimiz yıldan itibaren piyasaya sürdüğü televizyonların karton ambalajlarında Dua Lipa'nın görseline yer vermeye başladı. Ünlü sanatçının, durumu fark ettikten sonra imajının kullanımına son verilmesi yönünde şirkete talepte bulunduğu ancak teknoloji devinin bu isteği "küçümseyici ve duygusuz" bir tavırla reddettiği öne sürüldü.

Dava dosyasında, söz konusu reklam stratejisinin tüketiciler üzerindeki etkisini kanıtlamak amacıyla sosyal medya platformu X'teki kullanıcı yorumlarına da yer verildi. Bazı müşterilerin, "Televizyon almayı planlamıyordum ama kutudaki Dua Lipa görselini görünce almaya karar verdim" şeklindeki ifadeleri, sanatçının imajının satışları doğrudan artırdığının delili olarak mahkemeye sunuldu.