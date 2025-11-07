Haberler Günaydın Haberleri Temiz çıkan ünlülere takipsizlik kararı 8 isim mercek altında
Giriş Tarihi: 7.11.2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında vücudunda yasaklı madde tespit edilemeyen 7 ünlü hakkında takipsizlik kararı verildi. Testi pozitif çıkan Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, Metin Akdülger, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Birce Akalay ve Berrak Tüzünataç hakkındaki soruşturma devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 ünlü hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında geçen ay operasyon düzenlenmişti. Bu kapsamda ünlülerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

4'Ü YEŞİL REÇETELİ İLAÇ KULLANIYOR
Test sonuçlarına göre Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın vücudunda yasaklı madde tespit edilmişti. Testlerde Engin Polat, İrem Derici, Fezya Altun ve Ziynet Sali'nin kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlanmış diğerlerinin sonuçları temiz çıkmıştı. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemede; vücudunda yasaklı madde tespit edilemeyen Hadise, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Duygu Özaslan Mutaf hakkında takipsizlik kararı verildi. Diğer isimler için soruşturma devam ediyor.

