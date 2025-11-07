Temiz çıkan ünlülere takipsizlik kararı 8 isim mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 19 ünlü hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında geçen ay operasyon düzenlenmişti. Bu kapsamda ünlülerden saç ve kan örnekleri alınmıştı.

4'Ü YEŞİL REÇETELİ İLAÇ KULLANIYOR

Test sonuçlarına göre Dilan Polat, Deren Talu, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın vücudunda yasaklı madde tespit edilmişti. Testlerde Engin Polat, İrem Derici, Fezya Altun ve Ziynet Sali'nin kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlanmış diğerlerinin sonuçları temiz çıkmıştı. Adli Tıp Kurumu'nca yapılan incelemede; vücudunda yasaklı madde tespit edilemeyen Hadise, Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Duygu Özaslan Mutaf hakkında takipsizlik kararı verildi. Diğer isimler için soruşturma devam ediyor.