Terim’e küfüre 5 bin TL tazminat

Ünlü teknik direktör Fatih Terim, sosyal medya üzerinden kendisi hakkında çirkin paylaşımda bulunarak küfür eden bir kullanıcıyı dava etti. Terim mahkemeye sunduğu dilekçesinde, şahsın annesi ve eşine yönelik son derece çirkin, yakışıksız ağza alınmayacak şekilde hakaret ettiğini, sadece şahsını ve ailesini hedef aldığını bu durumun hukuki müdahaleyi gerekli kıldığını belirtti.

KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ EYLEM

Şüpheli kişinin bu hakareti milyonlarca insanın görebileceği bir platform üzerinden yaptığını, küçük düşürücü eylemi nedeniyle kendisine manevi tazminat ödemesini talep etti. Azad A. isimli şahsın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Fatih Terim'i haklı bularak, davalının 5 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.