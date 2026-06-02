The Cardigans, 20 yıl aradan sonra İstanbul’da!

1990'ların alternatif pop ve indie müzik sahnesine 'Lovefool', 'My Favourite Game' ve 'Erase/Rewind' gibi hit şarkılarıyla damga vuran İsveçli kült grup The Cardigans, yıllar sonra Live From Fest İstanbul kapsamında yeniden İstanbul'a geliyor. Grup, 2006 yılında İstanbul'da verdiği konserin ardından 20 yıl sonra 18 Temmuz'da ilk kez Türkiye'de sahne alacak. Festivalin yerli sahnesinde ise Fatma Turgut yer alacak. Günün bir diğer dikkat çekici ismi ise alternatif müziğin yükselen gruplarından Ankara Echoes olacak.