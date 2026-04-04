‘Tiyatro yapmaktan çok korkuyordum’

Gülsim Ali, ilk tiyatro oyunu 'Aşk Reyonu' hakkında konuştu. "Meslektaşlarımız, 'Tiyatro yapmak ayrı' diyorlardı, gerçekten öyleymiş. Korkuyordum ben ama iyi ki korkularım üstüne gitmişim, sahnede olmayı sevdim" diyen Ali, "Bu oyunu seçme nedeniniz neydi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Dokunaklı bir oyun. Günümüzü anlatıyor; kadınların alışveriş çılgınlığı ve empoze edilmeye çalışılan güzellik anlayışı. Kendimi gördüm oyun içinde. Önce kendimi kurtarmak sonra diğer kadınlara dokunmak istedim." Çok ayakkabısı olduğunu belirten oyuncu, "Bulgaristan'da büyüdüm. Orada topuklu zorundaymış gibi hava vardı. Türkiye'de spor ayakkabının rahat olduğunu fark ettim" dedi.