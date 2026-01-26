Tiyatronun usta çınarına veda

Türk tiyatrosunun çınarı Haldun Dormen, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybederek geçtiğimiz günlerde 97 yaşında hayatını kaybetti. Dormen için vasiyeti gereği dün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Usta sanatçı, sevenlerinin katıldığı, gözyaşlarının sel olduğu törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Törene oğlu Ömer Dormen ile sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Haldun Dormen için hazırlanan video izletildi. Törene katılanlar Haldun Dormen'i uzun süre ayakta alkışladı. Törenin ardından Dormen'in Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak Şişli Teşvikiye Cami'ne götürüldü.Cenaze namazı öncesinde Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen ile gelini Ayşe Arman taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılanlar arasında İstanbul Valisi Davut Gül, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Gürkan Uygun, Erdal Özyağcılar ile İzzet Günay gibi sanatçılar vardı.Oğlu Ömer Dormen, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Haldun Dormen, Türk tiyatrosunun duayeni, hocaların hocası ve can dostu idi. Benim babamdı. Kabul ediyorum tiyatro onun önceliğiydi, tutkusuydu ama o bu tutkuyu herkesi dışında bırakarak yaşamadı. Azmiyle, enerjisiyle, o kapsayıcı paylaşımcı davranışıyla yaşadı. Bu törenin onun ruhuna ve asaletine uygun olması için çok çaba sarf ettik. Hayatını dolu dolu yaşadı. Sonuna kadar hayatı kucaklayan biriydi. Bugün burada onun gidişine üzülmekten çok, onun bize bıraktığı güzel anıları enerjisini, tevazusunu, asaletini, muzipliğini bu sevgi dolu kalbini hatırlayıp bence gülümseyelim. Cumhuriyet çocuğuydu, vatanına aşıktı. Atatürk ve ilkelerine yürekten bağlı bir vatanseverdi. Sanatı da çağdaş toplumun vazgeçilmez temel taşlarından biri olarak görüldü. Dolayısıyla gençlere tiyatro eğitimi vermek onun en büyük misyonlarından bir tanesiydi."Haldun Dormen'in cenazesine katılanlar arasında Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay da vardı. Tören sırasında bayılan ve hastaneye kaldırılan Günay, hastane çıkışı açıklama yaptı: "Beni merak eden dostlarıma teşekkür ederim. Sizi telaşlandırdım. Şimdi hastaneden çıkıyorum, her şey normal."