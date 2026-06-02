Travis Scott çılgınlığı

Dünyanın en büyük R&B ve hip hop yıldızlarından Travis Scott, önceki akşam Türkiye'de ilk kez sahne aldı. Dünyanın farklı şehirlerinde yalnızca sınırlı sayıda gerçekleştirilen bu özel konsept, İstanbul'da ilk kez düzenlendi. Tersane İstanbul'da konser veren Scott, performansı, sahne enerjisi ve gece boyunca yaşanan sürpriz anlarla İstanbul'da unutulmaz bir gece yaşattı. Sanat dünyasının ünlü isimleri de konsere akın etti. Konseri izleyenler arasında Kerem Bürsin, Burcu Kıratlı, Ece Sükan, Büşra Pekin, Esra Bilgiç, Faruk Sabancı, Günay Güvenç, Leyla Ilıcalı, Cem Hakko, Nazlı Kayaaslan, Pelin Akil, Merve Çağıran da vardı.

GECEYE DAMGA VURAN KARE!

Travis Scott, Tersane İstanbul'daki etkinliğiyle gündem olurken DJ kabinine çıkmadan hemen önce kuliste sahne alan DJ Eren AB ile objektiflere poz verdi. Gece boyunca yüzünü atkıyla gizleyen Scott'ın yüzünün açık olduğu kulis karesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tersane İstanbul'dan paylaşılan fotoğraf, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

BUDAPEŞTE DE 20 DAKİKA SÜRDÜ

Travis Scott konserinin ardından yapılan "Sadece 20 dakika performans sergiledi" eleştirilerine TemaCC Kurucusu Taylan Özcan'dan açıklama geldi: "31 Mayıs gecesi gerçekleştirdiğimiz Hosted by Travis Scott etkinliği, klasik bir konser formatı olarak kurgulanmadı. Bu gece bizim için bir partiden çok, özel bir buluşma ve deneyim gecesiydi. Travis Scott gece boyunca etkinliğin merkezindeydi; bir saat boyunca partiye ev sahipliği yaptı. Travis Scott Şampiyonlar Ligi Finali after party kapsamında Budapeşte'de yaklaşık 20 dakikalık canlı performans gerçekleştirdi."

O DA DJ'LİK YAPTI

Scott konseri öncesi DJ Faruk Sabancı da performans sergiledi. Sabancı geceye sevgilisi Esra Bilgiç ile geldi.