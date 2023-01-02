Tuğba Özay’ın baba acısı! Tuğba Özay’ın babası şair İlhan Özay vefat etti

Babasının hastaneye kaldırıldığı haberini konser için gittiği Marmaris'te öğrenen Özay, İstanbul'a dönüş yolunda şunları söyledi:

"Babam için dua edin. Dün akşamdan beri benden saklamışlar. Bugün Dalaman'dan Ankara'ya gidecektik beni İstanbul'a getirdiler. Bana yalan mı söyleniyor. Babam yaşıyor değil mi? Ben çok korkuyorum, bacaklarım tutmuyor. Neden sakladılar benden? Ne olur dua edin lütfen. Sadece yoğun bakımda olsun ve çıksın oradan. Ben dün babamı görmüştüm rüyamda. Ağlamıştım... Ne olur babam yaşıyor olsun, ne olur dua edin. Lütfen dua edin. Birkaç gündür babamı düşünüyordum. İsmini andığımda bile ağlıyordum. En son konuşmalarımızda benim çok mutlu olmamı istemişti. Ben babamsız mutlu olamam. Babam yaşasın ben öleyim, ne olur dua edin."

"Babam için dua edin. Dün akşamdan beri benden saklamışlar. Bugün Dalaman'dan Ankara'ya gidecektik beni İstanbul'a getirdiler. Bana yalan mı söyleniyor. Babam yaşıyor değil mi? Ben çok korkuyorum, bacaklarım tutmuyor. Neden sakladılar benden? Ne olur dua edin lütfen. Sadece yoğun bakımda olsun ve çıksın oradan. Ben dün babamı görmüştüm rüyamda. Ağlamıştım... Ne olur babam yaşıyor olsun, ne olur dua edin. Lütfen dua edin. Birkaç gündür babamı düşünüyordum. İsmini andığımda bile ağlıyordum. En son konuşmalarımızda benim çok mutlu olmamı istemişti. Ben babamsız mutlu olamam. Babam yaşasın ben öleyim, ne olur dua edin."