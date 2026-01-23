Haberler Günaydın Haberleri Tuğyan’ın sevgilisi şartlı serbest bırakıldı
Arabesk müziğin unutulmaz ismi Güllü'nün şüpheli ölümü, kamuoyunda yankı uyandırmaya devam ediyor. Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

AZMETTİRME SUÇLAMASI
Olayın ilk anından beri konuyu takip eden GÜNAYDIN, yapmış olduğu özel haberleri ile Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı kaydettiğini ve kayıtları sevgilisi Kervan Eminoğlu'na ilettiğini kamuoyuna duyurmuştu. Soruşturma kapsamında 'kasten öldürmeye azmettirme' iddiasıyla gözaltına alınan Kervan Eminoğlu, adliyeye sevk edildi. Mahkeme Eminoğlu'nu adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ile serbest bıraktı.

