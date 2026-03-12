Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Santur sanatçısı Sedat Anar, Tunus Medina Festivali kapsamında Tunus'ta konser verdi. Tarihi medina bölgesinde düzenlenen etkinlikte Anar, kardeşi Selahattin Anar ve eşi Damla Anar ile birlikte sahne aldı. Yunus Emre Enstitüsü'nün işbirliğiyle gerçekleştirilen konserde sanatçılar Anadolu tasavvuf geleneğinin önemli isimlerinden Yunus Emre, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Niyazi Mısri gibi mutasavvıf şairlerin şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirdi. Konseri Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile çok sayıda Tunuslu sanatsever izledi.