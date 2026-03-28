Haberler Günaydın Haberleri 'Türk dizileri, dünya yolculuğuna devam ediyor'
Giriş Tarihi: 28.03.2026

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen dizi festivali Series Mania ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği neticesinde; 2027 yılında düzenlenecek festivalde, Türk projelerinin tanıtılacağı önemli ve büyük bir etkinlik gerçekleştirilecek. "Türkiye, bu prestijli festivalde yerini almalı" diyen Sinema Genel Müdürü Birol Güven yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türk dizileri dünya yolculuğu devam ediyor. Şimdi sıra dünyanın geri kalanına geldi. Bu işbirliği kapsamında önümüzdeki yıl sınırlı sayıda seçilmiş Türk projelerini burada sunma imkanımız olacak. Projelerimizi; Avrupa'nın önemli yapım ve yayın şirketlerine ulaştıracağımız çok önemli bir etkinlik düzenleyeceğiz. Orada hem Türk hem de uluslararası yapımcılar ve yayıncılar olacak."

