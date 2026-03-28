‘Türk dizileri, dünya yolculuğuna devam ediyor’

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Fransa'nın Lille kentinde düzenlenen dizi festivali Series Mania ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu iş birliği neticesinde; 2027 yılında düzenlenecek festivalde, Türk projelerinin tanıtılacağı önemli ve büyük bir etkinlik gerçekleştirilecek. "Türkiye, bu prestijli festivalde yerini almalı" diyen Sinema Genel Müdürü Birol Güven yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Türk dizileri dünya yolculuğu devam ediyor. Şimdi sıra dünyanın geri kalanına geldi. Bu işbirliği kapsamında önümüzdeki yıl sınırlı sayıda seçilmiş Türk projelerini burada sunma imkanımız olacak. Projelerimizi; Avrupa'nın önemli yapım ve yayın şirketlerine ulaştıracağımız çok önemli bir etkinlik düzenleyeceğiz. Orada hem Türk hem de uluslararası yapımcılar ve yayıncılar olacak."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!