Türk filmi Cannes’da görücüye çıktı

Genç oyuncu Doğa Çakır'ın başrolünde oynadığı komedi – suç türündeki Türk yapımı kısa film 'Diyet Kola', Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Gerilimin yükseldiği yol temalı kısa filmin yönetmen koltuğunda Çağrı Hazar Oğuz ve Tuna İnci Mısırlıoğlu oturuyor. Yapımcılığını da Oğuz'un üstlendiği komedi – suç türündeki Türk yapımı kısa film festivalde Short Film Corner seçkisinde izleyicilerle buluştu. 'Diyet Kola'nın oyuncuları arasında Doğa Çakır, Furkan Tekbıyık, Oğuz Kahraman ve Enes Has yer alıyor. 14 dakikalık filmde, genç bir çiftin bir benzin istasyonunda verdikleri mola ölümcül bir çatışmaya dönüşüyor. Film, bu hafta boyunca gösterimde olmaya devam edecek.