‘Türk halkının kalbine algı oyunlarıyla girilmez’

'Afrodizyak' albümüyle müzik listelerinin zirvesine oturan, geçtiğimiz günlerde verdiği İstanbul konserinde 60 bin kişiye şarkılarını söyleyen Hande Yener, turnesine devam ediyor. Yener, Bodrum'dan sonra Bulgaristan'da da 25 bin kişinin katıldığı bir konsere imza attı.'Benden 1 Tane Daha Yok' ve 'Hop Hop' şarkısı çok sevilen sanatçı, konser fotoğrafları paylaşımlarının arasında ilginç bir paylaşımda bulundu: "Telefon çiftliği sahipleri, listeleri bi salın be! Algoritmayı etkiliyorsunuz da Türk halkının kalbine öyle girilmez... Algıstarlık için değmez. Günün sonunda siz üzülürsünüz. Konser sanatçısı olmak ve sizinle yıllarca sürüklenecek hayranlara sahip olmak için çalısın, hayal kurun, başkalarının emeğini çalmayın."