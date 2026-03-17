Türk müzisyenler Roma’yı büyüledi

BAROK müziğin merkezlerinden biri olan Roma, bu yıl düzenlenen Rome International Orchestra Festival kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden orkestraları ağırladı. Türkiye'yi ise Marmara Üniversitesi bünyesinde kurulan Dolce Risonanza Barok Orkestrası temsil etti. Türk müzisyenlerin performansı büyük ilgi görürken, konser sonunda dinleyiciler uzun süre ayakta alkışladılar. Konser aynı zamanda birçok öğrenci için ilk yurtdışı sahne deneyimi olma özelliği taşıdı. Orkestranın şefi Prof. Dr. İzzet Yücetoker, bu deneyimin yalnızca bir konser değil aynı zamanda tarihsel bir yolculuk olduğunu vurguladı.