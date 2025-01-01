Türk şarkıcıdan Koreli gruba dava

Asım Can Gündüz'ün oğlu Evrencan Gündüz, Koreli müzik grubu Fifty Fifty'e uluslararası bir dava açtı. Gündüz, grubun 2023'te yayınladığı ve milyarlarca kez dinlenen Cupid adlı şarkısının, Sen Aşkımızdan adlı parçasıyla benzerlik taşıdığını ve çalıntı olduğunu iddia etti.Mahkemeye sunulan dilekçede davanın tarafları arasında Sony Music, Artista Warner Bros ve ATTRAKT Co. gibi şarkının yapımcıları ve dağıtımcıları da bulunuyor. Dijital platformlara karşı da Cupid isimli şarkı ve türevlerinin yayınlanmasının engellenmesi talep edildi.