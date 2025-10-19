Türk sinemasının kötüleri bu sefer güldürecek

Yönetmenliğini Orçun Benli'nin yaptığı komedi dolu macera filmi 'Mitoloji Mafyası', 21 Kasım'da sinemaseverlerle buluşuyor. Çanakkale Geyikli'de başlayan ve İstanbul'da tamamlanan çekimlerin ardından vizyona hazırlanan film, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle izleyiciyi kahkaha dolu bir serüvene davet ediyor. Film, mitoloji ile mafya dünyasını absürt bir şekilde bir araya getiriyor. Türk sinemasının unutulmaz kötü karakterlerini canlandıran Coşkun Göğen, Nuri Alço ve Eray Özbal, 1984 yılında çekilen 'Kayıp Kızlar' filminden 40 yıl sonra 'itoloji Mafyası' ile yeniden bir araya geliyor.