Türk Telekom ile kültürün izi 26 şehirde

KÜLTÜR ve sanatın en büyük destekçilerinden Türk Telekom'un ana destekçisi olduğu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Şanlıurfa'da başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivali, 15 Kasım'a kadar 26 şehirde sürecek. Türk Telekom, yenilikçi dijital uygulamalar ve deneyim alanlarıyla festivalin etki alanını genişleterek festival boyunca teknoloji ile sanatı buluşturan deneyimleri ziyaretçilerle buluşturacak. "İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla 'Türkiye'ye Değer' katan öncü çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyoruz" diyen Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, şöyle devam etti: "Türk Telekom olarak, dijital dönüşümdeki liderliğimizi toplumsal faydayla bütüncül bir anlayışla ele alıyor; bu topraklardan aldığımız gücü yine bu toprakların değerine dönüştürmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. 'Türk Telekom demek, Türkiye demek' anlayışıyla hareket ediyor, kültür- sanatın birleştirici ve iyileştirici etkisini ülkemizin dört bir yanına taşıyarak hayatın ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçlıyoruz."

