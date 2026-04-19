‘Türk-Yunan dostluğu için çalışıyorum’

Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Antonis Remos, 2 Mayıs'taki konseri öncesi basın toplantısı düzenledi. Şarkıcı, "Türkiye ile 25 yılı aşkın süredir ilişkim var. Hem konserler veriyorum hem dostlarım var. Bu ilişki devam edecek. Müziğimi dinleyen insanlarla iyi ilişkilerim var. İstanbul'a her geldiğimde gösterilen misafirperverlik beni çok etkiliyor. 2 Mayıs'ta gerçekleşecek konserimde geniş kitlelere ulaşmak istiyorum. Daha öncede konserlerim oldu ama küçük alandaydı. Böyle konser yapacağım için çok mutluyum" dedi. Remos, "İstanbul ile kurduğunuz en özel an ne?" sorusuna, "Türkiye ve İstanbul'a gelen her insan zaman yolculuğuna çıkıyor. Bende bunu yaşıyorum. Her geldiğimde farklı duygular yaşıyorum. Hem arkadaşlarımı görmüş oluyorum hem de sanki ikinci evimi ziyaret etmiş gibi oluyorum" yanıtını verdi. Türkiye-Yunanistan ilişkileri için Remos, "Elimden geldiği sürece bu dostluğu pekiştirmek için çalışacağım" dedi. Sanatçı, "Bir Türk isimle düet olur mu?" sorusuna, "Müzik yolculuğumun başımdan bugüne kadar birçok Türk sanatçıyla arkadaşlığım oldu ve sahnemizi paylaştık. Fettah Can ve Sıla'nın yanı sıra son dönemde dizileriyle Yunanistan'da bizim halkında gönlünü fetheden Serenay Sarıkaya'ya ile dostluğumuz var. Türk dizileri Yunanistan'da yayınlanıyor. Müzik ve sanatın dışında bizi birleştiren başka unsurlar da var" cevabını verdi.