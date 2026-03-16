TÜM Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeği, şehit aileleri ve sanatçıları bir araya getirdi. Başkan Meltem Kaya'nın ev sahipliğinde Yeşilköy'de gerçekleşen iftara, bin 500 kişi katıldı. Gecede, şehitlerin aziz ruhu için saygı duruşunda bulunulup istiklal Marşı okundu. İftara katılanlar arasında Wilma Elles ve eşi Mehmet Şah Çelik de vardı.

Yıllar önce Türk vatandaşı olan ve Müslümanlığı seçen oyuncu, şehitlere her zaman büyük minnet duyduğunu belirterek, "Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum. Onların sayesinde burada huzurlu bir sofradayız. Hepimizin vatan sevgisi büyük. Türkiye artık benim vatanım. Şehitlerimiz sayesinde bu kadar huzurlu bir şekilde yaşayabiliyoruz" dedi.