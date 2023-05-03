‘Türkiye benim ikinci vatanım’

Müzikdünyasındaki 60. meslek yılını kutlayan Enrico Macias, Uluslararası Başarı ve Onur Ödülü'nü İstanbul'da bir otelde düzenlenen özel gecede aldı. Macias'a ödülünü Orhan Gencebay takdim etti. Fransız müziğinin usta ismi ödülünü alırken "İkinci vatanım olarak gördüğüm Türkiye'ye ve 1962'den bu yana beraber olduğum Erkan Özerman'a teşekkür ediyorum, kendisi meslek hayatımdaki en büyük desteğimdir" diyerek şöyle devam etti: "22 yıl evvel Paris'te, İzmit depremi için yaptığımız, 35 sanatçının katıldığı konseri bu yıl da Kahramanmaraş depremi yararına organize etmek istiyoruz." Sanatçı, ödülünü aldıktan sonra seyircilere teşekkür anlamında 'Zingarella' şarkısını okudu. Bu seyahatte kendisine besteci-aranjör ve menajeri olan oğlu Jean Claude Ghrenassia eşlik etti.