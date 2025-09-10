Türkiye bu yaz rap dinledi

MUUD kullanıcılarının favori listelerinde rap müzik, bu yazın yükselen yıldızı oldu. Geçtiğimiz ay en çok dinlenen isimler arasında öne çıkan Semicenk, ağustos ayında da zirvede yer aldı. Semicenk ile rap müziğin sevilen isimlerinden Sefo'nun yaptığı düet parça 'Sabrettim' kullanıcıların indirdiği şarkılar arasında ilk sırada yer aldı. Rap müziğin sevilen isimlerinden BLOK3 ise ağustos ayında şarkıları en çok indirilen sanatçı oldu. En çok dinlenen yabancı sanatçı kategorisinde hit şarkılarıyla tanınan Romanyalı INNA ilk sıraya yerleşti. Ayrıca ağustosta The Weeknd'in 'After Hours' albümü yabancılarda en çok dinlenen albüm oldu.

'YERİNDE DUR' ZİRVEDE

Muud kullanıcılarının verilerine göre bu yaza damga vuran Demet Akalın ve Sefo düeti olan 'Yerinde Dur', ağustos ayının en çok dinlenen yerli şarkısı oldu. Ayrıca arabesk rap müziğin temsillerinden Çağla ve Doğu Swag 'ın 'Seni Düşündüm' parçası da ağustos ayında en fazla radarlanan şarkı oldu.