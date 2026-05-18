Türkiye Cannes’da dünya sinemasını ağırladı

79.Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen 'Türkiye Invites You' resepsiyonunda Türkiye; güçlü prodüksiyon altyapısı, uluslararası ortak yapım potansiyeli, teknik imkanları ve film lokasyonlarıyla dünya sinema endüstrisine tanıtıldı. Resepsiyona Caner Cindoruk, Dilan Çiçek Deniz, Engin Akyürek, Engin Altan Düzyatan, Görkem Sevindik, Ozan akbaba, Özge Gürel ve Sinem Ünsal da katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven şöyle konuştu: "Türk sinema ve dizi sektörü artık sadece içerik üreten bir alan değil, aynı zamanda dünyaya üretim gücü ihraç eden büyük bir endüstri hâline geldi. Cannes'da yaptığımız 'Filmlerinizi Türkiye'de çekin' çağrısı da bunun önemli bir göstergesi. Çünkü Türkiye artık sadece doğal plato güzelliğiyle değil; teknik altyapısı, yetişmiş ekipleri, güçlü prodüksiyon kapasitesi ve sektörel dinamizmiyle uluslararası yapımlar için güçlü bir merkez konumunda."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!