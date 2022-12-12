Türkiye soluksuz ‘Milyoner’i izledi

'Kim Milyoner Olmak İster?'de önceki akşam heyecan zirve yaptı! Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı 1 milyon TL değerindeki soru için yarıştı. Genç yarışmacı geçen hafta 400 bin TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı önceki akşam 1 milyon TL'lik soruya yanıt vermedi ve 400 bin TL'lik para ödülünü aldı.Türkiye'nin soluksuz izlediği program, Tüm Kişiler'de yüzde 9,81 izlenme oranı ve yüzde 21,79 izlenme payı, AB'de yüzde 9,35 izlenme oranı ve yüzde 21,09 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 9,57 izlenme oranı ve yüzde 19,88 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.'Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni bölüm etiketi #MilyonlukSoru bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!#MilyonlukSoru birinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, #kimmilyonerolmakister de ikinci sırada bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.