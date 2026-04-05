Türkiye’de bir ilk: MSG, MESAM ve MÜYAP’tan ortak çalıştay
Müzikte telif haklarının geleceğini merkeze alan 'Yapay Zeka Çağında Müzik Alanında Telif Haklarının Geleceği Çalıştayı'; MSG, MESAM ve MÜYAP işbirliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleşti. Türkiye'de bu kapsamda ilk kez düzenlenen çalıştayda MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür borçluyuz" derken MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, Türkiye'de yapay zeka alanındaki adımların dünya için yol gösterici olabileceğini vurguladı.
