Türkiye’nin dört efsane sesi için 40 yıl nasıl geçti?

60 yıldır Türk müziğinin daha iyi olması için çalıştım ve çalışmaktayım. Son 40 yılın sonlarında Türk müziğinde üretim durdu. Bunun nedeni, sanatı yapan sanatçının gereği gibi yaşayamamasıdır. Sanatçıyı yaşatmalıyız ki sanat yaşasın. Maddi ve manevi haklarını alamayan sanatçılar üretim yapamamaktadır. Bu çok önemli konuyu devletimizin çözmesi gerekmektedir.Son 40 yılda genel olarak ülkemizde çok iyi gelişmeler oldu. Bu değerlerimizi korumamız ve daha da geliştirmemiz gerekiyor.SABAH Gazetesinin 40. yılını kutluyorum. Ülkemizin gündemlerini çok iyi dile getiriyor. Sevgi ve saygılarımla. Berhudar olun...40 yılı aşkın müzik hayatım gerçek anlamda 1983 yılında başladı. Dönem, benim seçtiğim Türk Müziği'nin altın yıllarıydı. Maalesef şimdi bu yıllar altının değerinin zirveye çıktığı, Türk Müziği'nin ise üvey evlat muamelesi gördüğü yıllardı. Her tarafta farklı gazinolar vardı, ben o güzel günlere yetiştim. En güzel gazinolarda çalıştım, kasetlerim, CD'lerim zirveyi gördü. Son yıllarda dünyada ve bizde müzik maalesef başka bir yere gitti. Ben elimden geldikçe Türk Müziği'ni devam ettirmeye çalışıyorum. Bu, böyle de sürecek inşallah...Türkiye'nin son 40 yılını da değerlendirmek için ikiye bölmek, yani ilk 20 ve son 20 diye bakmamız gerekir. İlk 20 yıl, sosyal-ekonomik olarak zor yıllardı. İhtilallerden yeni çıkmış bir Türkiye vardı. Kaos içinde geçenyıllar... Milenyumdan sonra dünya ve Türkiye büyük gelişme gösterdi. Atılımlar yapan kendi kendine yetmeye çalışan bir Türkiye var artık.SABAH Gazetesini de ilk 20 ve ikinci 20 olarak değerlendirmek lazım. İlk çıktığında Bulvar gazetesi kıvamındaydı. Sonraki yıllarda gündem yaratan iki gazeteden biri oldu. Her ne kadar sosyal medya geliştiyse de, ağırlığını yitirmeyen iki gazeteden birisidir. Nice 40 yıllara, devamlılığı ve ağırlığı olması dileklerimle. 40. yılınızı kutluyorum.40 yıldır müzik dünyasında acı tatlı her anımı, şarkılarımla sevenlerimle karşılıklı paylaşıyor olmak, benim dünyadaki en büyük mutluluk ve gurur kaynağım... Her anımda beni yalnız bırakmayan, hâlâ konser salonlarını doldurarak bana sevgisini ve saygısını göstermeye devam eden sevenlerime şükran doluyum. Müzik dünyasındaki yolculuğumda ilk günden bugüne imza attığım başarılar; sevenlerimin bana verdiği güç ve sevgi sayesinde gerçekleşti. Allah onları başımdan eksik etmesin.Türkiye'nin 40 yılda geçirdiği değişimi çok olumlu buluyorum. Biz çok güçlü bir milletiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen barış süreci ile şükür ki, hepimiz yıllardır özlemini kurduğumuz kardeş Türkiye'ye kavuştuk. Milletimiz için her zaman barış, sevgi ve huzur diliyorum.SABAH Gazetesini hem sever hem sayarım. Benim için Türkiye'nin en iyi gazetelerinden biridir. atv ailesiyle bağlantısından dolayı da kalbimde ayrıca kıymetlidir. Çünkü atv'de çok program yaptım. 70-80 bölüme yakın İbo Show çektik. Çok ekmeklerini yedim. Başarılarının daim olmasını dilerim.Yıllar hızla geçti; her sahne, her albüm, her alkış beni bir adım ileri taşıdı. Benim için gerçek zirve, kalbimde hissedilen saygı ve sevgiyi koruyabilmek oldu.Sanat da halk da büyük bir değişim içinde; Türkiye her yönüyle gelişti. Ben de müziğimle bu değişimin içinde olmaktan gurur duyuyorum.SABAH Gazetesi dört dönem boyunca ülke gündemine ışık tuttu; 40 yıl büyük bir emek ve sürekliliktir. Nice sağlam yıllar dilerim.