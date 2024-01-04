Türklerin kaderi belli oluyor!

atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve beşinci sezonuyla reytinglerde zirvede yer alan 'Kuruluş Osman', 10 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelecek olan 143. bölümüyle seyircisine yepyeni bir sayfa açıyor. Osman Bey'in liderliğindeki müstakil beyliğin yeni dönemi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.Osman Bey, kendi safındaki beyleriyle birlikte bir devlet kuracağını "Ya istiklalimiz için yok olacağız, ya da ilelebet var olacak büyük bir devlet kuracağız!" diyerek ilan ediyor. Anadolu'da Türkler'in varlığını tehdit olarak gören Bizans ve Moğollar, siyasi bir evlilik ittifakı kurarak Osman Bey'e karşı yeni bir tehdit oluşturuyor. Prenses Maria ve Görklü Han'ın evlendirilip yeni bir ittifak kurulmak üzere olduğunu öğrenen Osman Bey, bu evliliğe engel olmaya çalışacaktır. Osman Bey ve beyliği, bu zorlu sınavda nasıl bir yol izleyecek?'Kuruluş Osman' genişleyen kadrosu ve büyüyen hikayesiyle nefesleri kesmeye hazırlanıyor. 143. bölüm fragmanı ile büyük beğeni toplayan, yeni karakterleri ile merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesi çok konuşulacak. Diziye katılan yeni karakterler, 'Kuruluş Osman'a yeni bir soluk getiriyor. Moğol savaşçısı 'Görklü Han' karakterini canlandıracak olan Özbek oyuncu Javokhir Zakirov ve Bizans İmparatoru'nun evlatlığı Prenses Maria rolündeki Çağıl Aydıner izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.