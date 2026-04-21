Tuz Gölü’ne hayran kaldılar

Emmy ödüllü Amerikalı yönetmen Travis Fox, eşi Michelle Fox'la birlikte, Aksaray'ın Eskil ilçesinin belediye başkanı Mustafa Zavlak'ın özel davetlisi olarak Eskil'e geldi.

Tuz Gölü'ne giden ve tuz odalarını ziyaret eden çift, bu doğal yapıların hem tarihine hem de şifa özelliklerine hayran kaldıklarını dile getirdi. Karı-koca bir ara ayaklarını suya sokarak dinlendi.

Travis Fox, Tuz Gölü'nün bembeyaz yüzeyinin, büyüleyici manzarasının ve kendine özgü ekosisteminin üzerinde derin etki bıraktığını söyledi. Fox, yöresel yemeklere de hayran kaldı.