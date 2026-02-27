Uçlardan Bizans’a gerilim zirveye çıktı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

ATV dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan son bölümüyle hem aksiyon hem de büyük yüzleşmelere sahne oldu. Kurulan pusudan Uçlar Meclisi baskınına, Flavius'un geçmişini açıklamasından kılıçların yeniden çekildiği finale kadar uzanan bölüm, geniş yankı uyandırdı. 16'ncı bölümde; Nilüfer Hatun'u kurtarmak için Asporça'nın peşine düşen Sultan Orhan, ormanda kurulan tuzakla karşı karşıya kaldı. Osmanlı'yı yıkmak için bir araya gelen beylerin buluşma yerini basan Sultan Orhan, Demirhan Bey, Eretna Beyi, Germiyanoğlu Mehmet Bey ve Asporça'nın karşısına çıktı. Sultan Orhan'ın mekandan ayrılırken atılan ok yeni bir hesaplaşmanın fitilini ateşledi.