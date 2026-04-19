Umut Akyürek’ten yeni single

Umut Akyürek'in sözü, müziği ve aranjesi Haluk Özkan imzası taşıyan 'Ben Ölem Yar' adlı eseri, 17 Nisan itibariyle dünya genelinde 240 dijital platformda aynı anda müzikseverlerle buluştu. İstanbul'da gerçekleştirilen stüdyo kayıtlarının ardından, mix ve mastering süreci Almanya Hannover'de, alanının saygın isimlerinden Tanju Duman tarafından büyük bir titizlikle tamamlandı. Türkiye'nin kendi alanlarında virtüöz kabul edilen değerli müzisyenlerinin enstrümanlarıyla hayat bulan bu çalışma, yalnızca bugünün değil, yarının da hafızasında yer edecek güçlü bir eser olarak öne çıkıyor.