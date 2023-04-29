Umut Meraş evlendi

Beşiktaş ve milli takımın sol beki Umut Meraş, Merve Aydemir ile evlendi. İstanbul'da düzenlenen törende çiftin nikah şahitliklerini Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ, Samet Aybaba ve Şenol Güneş yaptı. İkili, nikahtan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Meraş, "Çok mutluyuz. Pazar günü de Galatasaray maçımız var. İnşallah pazar günü çifte düğün yapmış oluruz" dedi.Lig devam ettiği için balayına gidemeyeceklerini söyleyen Meraş, "Şampiyonluk şansımız var. Zaten düğünden sonra kampa gireceğiz. Lig bittikten sonra tatil planına bakacağız" dedi. Güzel bir evlilik teklifi aldığını belirten Aydemir, "Umut romantik biridir" diye konuştu. Hazırlık sürecini anlatan Aydemir, "Sabah 11'den beri hazırlanıyorum. Takılarım Umut'un hediyesi" dedi.Geceye Cenk-Ece Tosun çifti de katıldı. Tosun, düğünde davul çalıp konukları eğlendirdi.