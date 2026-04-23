Giriş Tarihi: 23.04.2026

Ersay Üner’den 13 şarkı

Ünlü şarkıcı ve besteci Ersay Üner, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni albümü "Ruh Hassası"nı müzikseverlerle buluşturmaya hazır... Söz, müzik ve düzenlemelerinin tamamında kendi imzası bulunan sanatçı, merakla beklenen çalışmasında 11'i yeni toplam 13 şarkıya yer verdi. Albümün geçtiğimiz haftalarda yayımlanan öncü şarkısı "Olacak Gibi Değil", kısa sürede dijital latformlarda büyük bir başarı yakaladı. Özellikle sosyal medyada kısa sürede viral hale gelen şarkı, müzik eleştirmenlerinden de tam not aldı. Albümün en çok dikkat çeken detaylarından biri, 'Kesin Bilgi (Harbi ile Barbi)' adlı şarkıda Ersay Üner'e başarılı sanatçı Derya Uluğ'un eşlik etmesi oldu. Ayrıca albümün mutfağında müzik dünyasının dev isimleri bir araya geldi. 'Hamdolsun' şarkısında Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu back vokalleriyle yer alırken; Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle, projeye katkı sağladı.

