Ünlü avukata ikili oynuyor suçlaması

Sevgi Güler, boşanmak için avukat Altın Mimir'in ofisine gelerek görüş aldı. Altın Mimir bu görüşme sonrasında danışmanlık ücreti olarak bin 125 lira talep etti. Sevgi Güler, boşanmak istediği eşi Jan Berslen Devrim ile işkadını Yonca Alışan arasında ilişki olduğunu ve ilişkiye dair görüntülerin olduğunu avukata belirtti. Ancak avukat Mimir, aynı zamanda Yonca Alışan'ın şirketinin de avukatıydı. Daha sonra Mimir, Sevgi Güler'in boşanmak istediği eşi Jan Berslen Devrim'in avukatlığını üstlendi. Mimir, aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etme veya mütalaa verme yasağına aykırı davrandığı gerekçesiyle hakkında dava açıldı. 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen Mimir'in yargılandığı davada ilginç iddialar ortaya atıldı.Duruşmada, Mimir, "Ben müşteki ile boşanmalar üzerine bir saat görüşmeler yaptım diye, arada vekalet ilişkisi, yazılı mütalaa yok. Ben görevimi ihmal etmiş olmuyorum. Bir de boşanma davasından bağımsız tazminat davasına vekalet koydum" ifadelerini kullanırken, Jan Berslen Devrim'i ve Yonca Alışan'ı daha önce tanımadığını, Yonca Alışan'ın ablası Damla Alışan'ı tanıdığını belirtti. Savcının "Jan Berslen'in size başvurusu nasıl oldu?" şeklindeki soruya ise Mimir, "Müşteki, şirketin sahibi Damla Hanım'a ulaşıyor. Ona 'Kız kardeşin Yonca ile Jan'ın benim elimde belgeleri var. 10 milyon dolar para verirseniz bunları bir yerde kullanmayacağım, vermezseniz illegal yöntemlerle yayınlayacağım' diyor. Bunun üzerine Damla beni aradı. Altıncığım görüşmemiz lazım, gelip böyle böyle bir durum var. Bize tehdit ve şantaj yapılıyor diyor" şeklinde cevap verdi.İşadamı Jan Berslen Devrim ve Sevgi Güler arasındaki boşanma davasında ise Sevgi Güler haklı bulundu. Sevgi Güler, Jan Berslen Devrim ve Yonca Alışan arasındaki ilişkiye dair görüntüler nedeniyle ise şantaj suçundan cezalandırıldı.Sevgi Güler beyanında, "19 Mart 2018 tarihinde zina sebebiyle eşim Jan Berslen Devrim'e boşanma davası açtım. Hemen Akabinde, 19 Nisan 2019 tarihinde de Altın Hanım'ın bahsettiği Yonca Alışan'a eşim ile kurduğu çirkin ilişki, akıl ve iş birliği yaparak evlilik birliği içerisinde edinmiş olduğum malları kaçırmak suretiyle yaptıkları hain planlar nedeniyle manevi tazminat davası açtım" dedi. Sevgi Güler ifadesinin devamında, "Eşimin, Yonca Alışan ile yaptığı zina görüntüleri, sadakatsiz yaşam ve iffetsiz yaşamı kanıtlar nitelikte, kendisinin de yüzde yüzde sahih delildir diye bana mütalaa verdiği hareketli görüntüler, Yonca ile olan yazışmaların tamamını kendisine gösterdim" ifadelerini kullandı. Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.