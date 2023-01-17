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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı

Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk, iddialara göre aynı akşam iki farklı zincir marketten alkollü içecek çalarken yakalandı. Suçunu kabul eden Ögetürk, hırsızlık suçundan cezaevine gönderildi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı
MARKET GÖREVLİLERİ YAKALADI
İstanbul'un en eski sinema salonlarından Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk cephesinden şok haber! Ögetürk, iddialara göre 11 Ocak gecesi lüks bir market zincirinden alkollü içecek alıp ödeme yapmadan ayrıldı. Aynı akşam başka bir zincir markete giden işletmeci buradan çıkarken gizlediği alkol şişeleriyle suçüstü yakalandı.



KABUL ETTİ 'PİŞMANIM' DEDİ
Polise teslim edilen Ögetürk, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan genç adam, şişeleri çaldığını kabul edip pişman olduğunu ve marketlere ücreti ödeyebileceğini kaydetti. İfadesi sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ögetürk, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı
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