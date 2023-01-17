Ünlü Beyoğlu Sineması’nın işletmecisi Utku Ögetürk fena yakalandı

İstanbul'un en eski sinema salonlarından Beyoğlu Sineması'nın işletmecisi Utku Ögetürk cephesinden şok haber! Ögetürk, iddialara göre 11 Ocak gecesi lüks bir market zincirinden alkollü içecek alıp ödeme yapmadan ayrıldı. Aynı akşam başka bir zincir markete giden işletmeci buradan çıkarken gizlediği alkol şişeleriyle suçüstü yakalandı.Polise teslim edilen Ögetürk, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan genç adam, şişeleri çaldığını kabul edip pişman olduğunu ve marketlere ücreti ödeyebileceğini kaydetti. İfadesi sonrası Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Ögetürk, hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.