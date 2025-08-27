Ünlü fenomen yazı Türkiye’de kapattı

Dünyaca ünlü fenomen ve model Chiara Ferragni, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. 11 kişilik arkadaş grubuyla tekne tatili yapan ünlü fenomen, önce Marmaris Bozburun'a gitti.

Ardından Bodrum'a gidip popüler mekanlarda eğlendi. Su sporları yapmayı da ihmal etmeyen Ferragni, su kayağında hünerlerini gösterdi.

Ünlü yıldız, Türk kahvaltısına da hayran kaldı. Yaz aylarının başında yine arkadaş grubuyla Antalya'ya gelen Ferragni, "Türkiye'nin tatil bölgelerini çok sevdim. Harika bir denizde yüzdüm, çok güzel bir tatil oldu" dedi.