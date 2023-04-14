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Giriş Tarihi: 14.4.2023 16:14

Ünlü moderatör Mehmet Akif Ersoy ve spiker eşi Pınar Erbaş boşanmanın eşiğinden döndü!

Habertürk’ün moderatörü Mehmet Akif Ersoy’un 7 ay önce dünya evine girdiği Show TV Ana Haber spikeri Pınar Erbaş ile evlilikleri direkten döndü. Geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan Pınar Erbaş, bir gün sonra davadan vazgeçti. Çiftin boşanma davaları düşürüldü.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ünlü moderatör Mehmet Akif Ersoy ve spiker eşi Pınar Erbaş boşanmanın eşiğinden döndü!

Habertürk'ün moderatörü Mehmet Akif Ersoy, 14 Ağustos 2022 tarihinde Show TV Ana Haber spikeri Pınar Erbaş ile evlenmişti. İstanbul Said Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen nikahla dünya evine giren çiftin nikah törenine çok ünlü isimler gelmişti.

BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİLER

İki ünlü televizyoncunun evliliğinde sarsıntı yaşandı. Pınar Erbaş, geçinemediklerini ileri sürerek İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Mart ayının sonunda eşi Mehmet Akif Ersoy'a boşanma davası açan Erbaş, kararından vazgeçerek bir gün sonra mahkemeye feragat dilekçesi sundu. Çiftin boşanmaktan vazgeçmesi üzerine dosya düşürüldü.

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Ünlü moderatör Mehmet Akif Ersoy ve spiker eşi Pınar Erbaş boşanmanın eşiğinden döndü!
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