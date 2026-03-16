Ünlü müzisyenin 5 yıl hapsi isteniyor

Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle ünlü şarkıcı ve müzisyen Günay Naiboğlu'nun Balıkesir'in Marmara ilçesinde bulunan arsasına ruhsatsız yapı inşa ettiği gerekçesiyle 'imar kirliliğine neden olmak' suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz 21 Mart tarihinde Marmara Belediyesi ekiplerince yapılan kontrolde, söz konusu parselde tamamen ahşaptan oluşan ve dış kaplaması bitmiş tek katlı bir yapının ruhsatsız şekilde inşa edildiği tespit edildi.

RUHSATA TABİ OLMALI

Bilirkişi raporunda yapının ahşap kaplama olduğu, pencerelerinin takılı olduğu ve yapı bütünlüğü itibarıyla ruhsata tabi nitelikte bulunduğu belirtildi.

İMAR MEVZUATINA AYKIRI

İddianamede, Çevre Şehircilik Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünden gelen yazılar ışığında parselin herhangi bir koruma alanı içinde olmadığı, ancak yapının belediyeden ruhsat alınmadan inşa edilmesinin imar mevzuatına aykırılık teşkil ettiği ifade edildi. Savcılık, ünlü şarkıcının suç işlediğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Savcılık hazırlanan iddianame kapsamında Günay Naiboğlu'nun 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

'BETONARME İNŞA ETMEDİM'

DAVA, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde Temmuz 2025 tarihinde görülen duruşmayla devam etti. Duruşmaya katılan Günay Naiboğlu, 2024 Mart ayında bölgede bulunan taşınmaz üzerine yalnızca tamamen ahşaptan oluşan, geçici amaçla kullanılan bir yapı yerleştirdiğini, bunun klasik anlamda bir bina olarak değerlendirilemeyeceğini ve sabit betonarme nitelik taşımadığını savundu. Daha önce kendisine kesilen idari para cezasını üç taksit halinde ödediğini belirten Naiboğlu, yapının taşınabilir olduğunu, imar mevzuatına aykırılık kastıyla hareket etmediğini ifade etti. Ayrıca Haziran 2025'te yapıya ilişkin belediyeye ruhsat başvurusunda bulunduğunu, sürecin devam ettiğini söyledi.