Ünlü organizatör Erkan Özerman son yolculuğuna uğurlandı

Tasarımcı, organizatör 86 yaşındaki Erkan Özerman bir süredir Pankreas kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ünlü organizatör Erkan Özerman'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığındaki Camii'den sevenlerinin gözyaşları ile uğurlandı. Özerman için Zincirlikuyu Camii'nde helalleşme yapıldı. Erkan Özerman'ın taziyelerini kardeşleri Mehmet Volkan Özerman ve kızkardeşi Nurkan Tekellioğlu, yeğenleri Mas Kohen ile Almina Nur Özerman kabul etti. Zincirlukuyu'daki helalleşme törenine Erkan Özerman'ın şöhret yolunu açtığı mankenlerden Engin Koç, Canan Yaka, Ece Gürsel, Ege ve bir çok manken ile 1988 yılında Best Model Güzellik yarışması birincisi Sibel Tan Arıkan, İzzet Öz ve bir çok seveni katıldı.

Törende konuşan Sibel Tan Arıkan, Erkan Özerman'ın organize ettiği Best Model Güzellik yarışmasının ilk birincisi ve kraliçesi olduğunu belirterek, "Ben onun düzenlediği yarışmanın ilk kraliçesiyim. Onun bana verdiği tacı onurla taşıdım. Dolu dolu bir insandı. Her yarışmanın jüri üyeliğinde bulunmasından dolayı gurur duydum. Türkiye'deki bir çok insanın Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, Esin Moralı, Ege, Engin Koç Ece Gürsel gibi bir çok insanın üne kavuşmasına ve dizilerde rol almasına öncülük etti. Doryo Mareno'nun şöhretine katkısını sonradan öğrendim. O ilklerdendi onunla birlikte büyük bir devir kapandı" dedi.

Cenazede kendisine büyük katkısı olan Erkan Özerman'ın ölümüne üzüldüklerini belirten Engin Koç, "Erman abi Türkiye'nin ilk ve en büyük orginazatörüydü. Bir çok insanın şöhrete kavuşmasına imkan sağladı. Türkiye'ye mal olmuş öncü ve kalender bir insandı. Bir çok insanın hayatına dokundu. Üretici ve yenilikçiydi. Türkiye büyük bir organizatörünü kaybetmiştir," dedi.

Erkan Özerman için Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde alınan helalliğin ardından Memleketi olan İzmit Uzuntarla köyü mezarlığına götürülüp cenaze namazı kılındıktan sonra toprağa verildi.