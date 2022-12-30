Fazıl Say’ın eski eşi Ece Dağıstan o davayı kazandı! Ünlü mimar yarım milyon tazminat istese de...

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile 2019 yılında İtalya'nın Milano kentinde nikâh masasına oturan ve geçtiğimiz günlerde eşiyle el ele gittiği adliyede anlaşmalı olarak boşanan ünlü piyanist Ece Dağıstan, ablasının yakın arkadaşı olan ünlü mimar Funda Arkas'la davalık olmuştu.

ABLASININ EN YAKIN ARKADAŞINA

Ünlü piyanist Ece Dağıstan, 2018 yılında babası Önder Dağıstan'ı kaybetti. Dağıstan'ın ablası Ceyda Dağıstan ise babasının vefat ettiği dönemde böbrek nakli olmak üzere tedavi görüyordu. Abla Dağıstan'ın içinde bulunduğu böylesine zor bir durumda iddiaya göre Ceyda'nın en yakın arkadaş olan FD Architecture mimarlık ofisinin ve Rue 1387 mağazasının kurucusu ünlü mimar Funda Arkas, arkadaşlarıyla tatile gitti. Tatilde eğlenen Arkas, sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla eğlendiğini gösteren bir fotoğraf yayınladı. Bu durum sonrası Dağıstan kardeşler, Arkas'la ilişkilerine mesafe koydu. İkilinin kendisine mesafe koyduğunu fark eden ünlü mimar, eğlence fotoğrafını yayınlayarak, 'Cezalandırıldığımız tatil bu mu?' şeklinde bir yorumda bulundu.

HEM CEZA HEM TAZMİNAT DAVASI

Fotoğrafı sosyal medyada gören Ece Dağıstan ise Arkas'ın ablasının yanında olmadığı gibi içindeki zor durumu önemsemediğini ve kendileriyle alay edildiğini düşünerek fotoğrafın altına, 'Şizofren ve ruh hastası' şeklinde bir yorumda bulundu. Yorum sonrası ünlü mimar, Ece Dağıstan'dan şikayetçi olurken, onur ve haysiyetinin zarar gördüğünü ileri sürerek 500 bin liralık tazminat davası açtı. Ece Dağıstan'ın paylaştığı yorumdaki sözler nedeniyle hakkında, 'Hakaret' suçundan Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.

DAVALARI KAYBETTİ

Yapılan yargılamada ablasının yakın arkadaşı olan Funda Arkas'ın söz konusu paylaşımı sonrası öfkelenerek yorumları yazdığını belirten Dağıstan, amacının eleştiri olduğunu belirtti. Ece Dağıstan'ın avukatı Deniz Ketenci ve Aslı Kibar, 'şizofren ve ruh hastası kelimelerinin içtihatlarla sert eleştiri olduğunu ve müvekkili Ece Dağıstan'ın ağır tahrik altında söylendiğini belirterek, şizofren ve ruh hastası kelimelerinin ise içtihatlarla sert eleştiri olduğunu belirten Yargıtay kararları dosyaya sundu. Mahkeme, Dağıstan'ın beraatına karar verdi. Funda Arkas tarafından açılan tazminat davası ise reddedildi.