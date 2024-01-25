Ünlü şarkıcı DHKP-C propagandasından ceza aldı! Örgüt filmine müziğe 10 ay hapis

Silahlı terör örgütü DHKP/C mensuplarınca senaryosu hazırlanan ve yönetilen, örgütle ilişkili sosyal medya hesapları üzerinden reklamı yapılan 'Mahalle' filmi, popçu Murat Başaran'ın da başını yaktı! Filmin fragmanında DHKP/ C'nin mevcut örgüt kadrolarına mesaj verildiği tespit edildi. Emniyet güçlerinin sosyal medya üzerinden yayınlanan filmi mercek altına almasının ardından söz konusu filmde, kitlelerin ideolojik bilinçlerini dinç tutmak, gündeme ilişkin terör örgütünün ideolojisi çerçevesinde kamuoyu oluşturmak ve açık alan faaliyetlerini sistematik bir şekilde sürdürmek amacıyla terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde yapıldığı iddiasıyla şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında filmin senaristi ile müziğini yapan Murat Başaran ile Ö.E'nin ifadesini aldı. Başaran ifadesinde DHKP-C terör örgütü ile herhangi bir bağlantısının bulunmadığını para karşılığında söz ve müzik sattığını, bu nedenle söz konusu örgütsel amaçlı yapılan filme müzik yaptığını ancak örgüte ait olduğunu bilmediğini söyledi. Bugüne kadar birçok film ve futbol kulüplerine müzik yaptığını söyleyen şarkıcı, terör örgütüyle uzaktan yakından ilgisinin bulunmadığını belirtti.İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme Murat Başaran hakkında DHKP-C 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verirken, söz konusu filme müzik yaptığı için 'Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.