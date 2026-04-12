Ünlü şarkıcı Yunanistan’da büyük şok yaşadı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, ailesiyle birlikte gittiği Yunanistan sınırında hayatının şokunu yaşadı! Eşi ve kızı ülkeye sorunsuz girerken şarkıcı ülkeye alınmadı. Uzun süren bekleyişin ardından kendisine ülkeye girişinin reddedildiği ve 'deport' (sınır dışı) edileceği tebliğ edildi. Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Karaca, elindeki evrakları göstererek yaşadığı çaresizliği ve öfkeyi şu sözlerle dile getirdi: "Şu elimdeki kağıtları görüyor musunuz arkadaşlar? Atina'ya girişim reddedildi. Kızım ve eşim girebildi, onların girişi sağlandı ama ben deport edildim. Saatlerdir buradayız ve bizi ülkemize geri yollayacaklarmış. Bir bardak su veren bile yok, sağ olsunlar! Hayatımda görmediğim saçma bir muameleyle karşı karşıyayım. Milli bir meseleymiş benimkisi... Turist olarak geldiğimiz yerde resmen düşman ilan edildim."

KRİZİN FİTİLİ GÜMÜLCİNE KONSERİNDE ATEŞLENMİŞTİ

OLAYIN kökeni, Karaca'nın 2024 yılında Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinde, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Gümülcine'de (Komotini) verdiği konsere dayanıyor. O dönemde sahnede sergilediği vatansever tutum, Yunan medyasında sanatçı hedef tahtasına oturtulmuştu. Karaca, deport edilme sebebinin o konserdeki performansıyla doğrudan bağlantılı olduğunu savunuyor. Sanatçı, konseri sırasında Türk bayrakları eşliğinde 'İzmir'in Dağlarında Çiçekler Açar' marşını seslendirmiş ve hep bir ağızdan "Ne Mutlu Türküm Diyene!" sloganını atmıştı.