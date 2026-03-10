Ünlü söz yazarına veda

Türk pop müziğinin usta söz yazarlarından Ülkü Aker, 80 yaşında hayata veda etti. Aker, 'Boşvere Boşvere', 'Sana Ne Kime Ne', 'Kim Arar Seni', 'Yok Yok Yalan Deme' ve 'Mavi Boncuk' gibi pek çok unutulmaz şarkıya imzasını atmıştı. Sanatçının vefatını, başta Ajda Pekkan olmak üzere müzik dünyasından pek çok isim duyurdu.

'BENİM İÇİN VEDA ETMEK ÇOK ZOR'

Pekkan, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Müzik bizi birçok şarkıda bir araya getirdi ama sözlerini yazdığı günden beri, kadınların özgürlüğünü anlatan, 8 Mart için adeta marş haline gelmiş 'Sana Ne Kime Ne' şarkımız bugün her yerde söylenirken, Ülkü Aker'e veda etmek çok daha zorlaşıyor benim için... Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yasamaya devam edecek."

'ADI ESERLERİYLE YAŞAYACAK'

Selami Şahin ise, "Sevgili Ülkü Aker'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Yıllar boyunca onun yazdığı sözler benim bestelerimle buluştu, 'Boş Vere Boş Vere', 'Eskimeyen Dost', 'Kadere Şikayetim Var' gibi unutulmaz eserler ortaya çıktı. Birlikte müziğe bıraktığımız bu hatıralar benim için hep kıymetli olacak. Yüzlerce eserle adı da, hatırası da yaşamaya devam edecek" dedi. Ünlü sanatçı Nilüfer de Aker'in vefatıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

SON YOLCULUĞUNA DÜN UĞURLANDI

SÖZ yazarı Ülkü Aker dün öğle vakti Büyükçekmece Aybars Ak Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedildi.