Ünlü yıldızın İstanbul maceraları

İsveçli Kristina Bazan, lüks markalarla anlaşarak milyon doları bulan kazanç sağlayan ilk moda-güzellik blogger'ı oldu. Bir ekonomi dergisinin "30 yaş altındaki en başarılı 30 kişi" listesinde yer alan Bazan, kariyerine şarkıcılık ve modelliği de ekledi.

Bazan, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi. "Buraya ilk kez geliyorum. Hakkında çok fazla şey duyduğumu bu inanılmaz şehri keşfedeceğim için çok mutluyum" diyen ünlü yıldız, boğaz turu yaptı, tarihi yarımadayı gezdi. Sultanahmet Camii'ni ziyaret eden Bazan, yöresel yemekleri yiyip keyifli vakit geçirdi.